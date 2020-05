Usa, democratici vogliono organizzare un evento su Fortnite con le riproduzioni giganti di Obama e Biden

L'ipotesi è arrivata durante l'ultima edizione del livestream Politico Playbook: la responsabile della campagna di Joe Biden, Lis Smith, ha immaginato di replicare l'evento tenuto da Travis Scott ambientandolo nel Grand Canyon e creando una versione gigantesca di Biden, potendo contare sul supporto di una miriade di artisti che si esibirebbero in un concerto virtuale di grandi proporzioni.

Alla proposta di Lis Smith ha fatto eco un'altra proposta, probabilmente ancora più ambiziosa della precedente, condivisa da Stefan Smith su Yahoo News: nella sua descrizione, Smith ha citato un avatar gigante di Barack Obama intento a passare il testimone a Biden, mentre sullo sfondo si assiste a un'evoluzione dinamica del territorio statunitense e un cambiamento continuo dello scenario.

Sebbene sia improbabile che le due idee possano concretizzarsi, è interessante notare come la scena politica statunitense (che spesso e volentieri si è scagliata contro i videogiochi puntando il dito contro la loro presunta attitudine a stimolare la violenza nei confronti di chi li utilizza) stia considerando l'uso di un videogame per la propria propaganda. Fortnite, che da solo è capace di attirare a sé l'attenzione di milioni di giocatori da ogni parte del mondo, potrebbe essere il mezzo ideale per far cambiare definitivamente idea ai politici degil Stati Uniti.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!