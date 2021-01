Videogiochi: Ikea crea delle repliche di cartone delle console PS5 e Xbox Series X

Se c'è una cosa che gli acquirenti di PS5 e Xbox Series X hanno imparato, è che le nuove console di Sony e Microsoft lanciate lo scorso anno sono caratterizzate da un design decisamente ingombrante , spesso inadatto a trovare uno spazio nei mobili TV tradizionali. Ad accorrere in soccorso del popolo videoludico ci ha pensato IKEA , il colosso svedese dell'arredamento che ha da poco lanciato in alcuni punti vendita delle repliche cartonate delle console per aiutare i suoi clienti a scegliere il mobile più adatto a ospitarle.

I due cartonati di IKEA non emulano soltanto il design di PS5 e Xbox Series X, ma replicano anche le dimensioni effettive delle due console, arrivando nel caso dell'ammiraglia di Sony ad ampliare leggermente la parte inferiore per essere certi che, una volta acquistato un mobile, ci sia effettivamente spazio per far "respirare" la piattaforma ed evitare così surriscaldamenti.

Fa sorridere, inoltre, la frase che IKEA ha riservato alla replica di PlayStation 5, che recita: "Quale mobile IKEA sarà in grado di ospitare la mia nuova, sovradimensionata console da gaming a prova di meme?", riferendosi alle numerose immagini ironiche che il popolo del web ha pubblicato in seguito alla presentazione del design dell'erede di PS4.

In effetti, l'idea del colosso svedese servirà a molti per trovare il mobile più adatto ad alloggiare una o l'altra console (o, perché no, entrambe): basterà scovare uno dei cartonati e posizionarlo fisicamente all'interno di un mobile per scoprire se sarà "a prova di next-gen".

