Videogiochi: IKEA annuncia la sua nuova linea di prodotti per il gaming

IGN

IKEA e Asus Republic of Gamers (ROG) hanno annunciato che la partnership nata in estate per creare una nuova gamma di accessori per mobili da gaming a prezzi accessibili vede finalmente i suoi frutti. La linea progettata dal Centro di sviluppo prodotti IKEA di Shanghai e che sarà presto disponibile sul mercato consta di ben sei famiglie di prodotti.