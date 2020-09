Videogiochi: IKEA progetta la sua prima serie di mobili da gaming economici

Quando si parla di videogiochi, la prima cosa che viene in mente sono certamente PC e console. Ma un posto privilegiato nel cuore dei videogiocatori ce l'hanno sicuramente le postazioni da gaming, che permettono a migliaia di utenti di poter godersi appieno le proprie sessioni di gioco. Non indifferente a questa tendenza si è mostrata dunque IKEA che, dopo aver ideato un'edizione speciale del suo catalogo in veste videoludica, sta progettando una linea di arredamento pensata apposta per gli appassionati di videogiochi.