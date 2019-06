Ikea annuncia una nuova linea di accessori per videogiochi ed eSports

Ikea ha annunciato una nuova partnership con Unyq , l'azienda specializzata nella realizzazione di protesti a scopo medico, per la realizzazione di una nuova linea di accessori dedicata al mondo dei videogiochi. La nuova linea è chiamata Uppkoppla ed è stata presentata in occasione della conferenza annuale che si tiene in Svezia, durante la quale Ikea presenta le ultime novità in termini di design.

Da questa unione sono nati tre prototipi che, guardando con particolare interesse ai prodotti destinati ai professionisti della scena eSports, saranno proposti a un prezzo concorrenziale come da tradizione per il brand svedese.



Il primo è una sorta di polsino ideato per prevenire le ferite e per aumentare la comodità durante lunghe sessioni di gioco, mentre nel secondo caso si tratta di speciali rivestimenti da applicare sui tasti più utilizzati della propria tastiera. L'ultima soluzione, probabilmente la più complessa da proporre agli esigenti videogiocatori, è un mouse da gaming pensato per migliorare la precisione.



I tre prototipi saranno disponibili a partire dal prossimo anno, ma contrariamente a tutti gli altri prodotti dell'azienda, saranno venduti tramite un'applicazione apposita che permetterà di scannerizzare la nostra mano e il polso, al fine di avere una soluzione su misura per il giocatore.



Ikea punta a sfruttare questo concetto di tecnologia personalizzabile per una futura espansione nel mondo del gaming e per altre tipologie di prodotti. In attesa di scoprirli, non perdete il primo video ufficiale della linea di prodotti Uppkoppla.