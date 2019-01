Videogiochi, i titoli più attesi di gennaio 2019

Il 2018 è stato un grande anno per il mondo dei videogiochi, ma è già tempo di guardare ai prossimi mesi e, in particolare, a quello appena cominciato.



Gennaio 2019 è ricco di titoli interessanti e da tenere d'occhio, con alcuni potenziali capolavori e tante novità di spicco. Il primo mese del nuovo anno ci porterà innanzitutto due attesissimi ritorni, quello di Kingdom Hearts, che con il terzo capitolo porterà la saga a conclusione, e quello di Resident Evil, con il pazzesco remake del secondo capitolo.



Ma non finisce qui, perché ci sarà spazio anche per Super Mario, con il primo episodio bidimensionale per Nintendo Switch, e le battaglie aeree di Ace Combat.



Ecco una lista dei titoli più interessanti e attesi del mese:



- Tales of Vesperia: Definitive Edition (PC, PS4, Xbox One, Switch): 11 gennaio

- Mario & Luigi: Viaggio al centro di Bowser (3DS): 11 gennaio

- New Super Mario Bros. U Deluxe (Switch): 11 gennaio

- Onimusha: Warlords (PC, PS4, Xbox One, Switch): 15 gennaio

- Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4, PSVR, Xbox One): 18 gennaio

- Travis Strikes Again: No More Heroes (Switch): 18 gennaio

- Life is Strange 2 Episodio Rules (PC, PS4, Xbox One): 24 gennaio

- Resident Evil 2 Remake (PC, PS4, Xbox One): 25 gennaio

- Kingdom Hearts 3 (PS4, Xbox One): 29 gennaio



