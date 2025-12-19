Videogiochi: Horses vende 18mila copie dopo il rifiuto di Steam ed Epic, Santa Ragione ancora a rischio

La vicenda ha preso forma nelle ultime settimane, quando Valve ha deciso di non pubblicare la produzione horror italiana su Steam e, a ridosso del lancio, anche il negozio di videogiochi Epic Games Store ha deciso di fare marcia indietro. Il titolo di Santa Ragione, che contiene immagini disturbanti e contenuti espliciti, era già finito sotto osservazione anni fa dopo l'invio di un prototipo: secondo lo studio, alla base del rifiuto di Valve e Steam potrebbe esserci stata una scena di un personaggio minorenne presente in una versione preliminare, poi modificata nella pubblicazione finale sostituendo il personaggio in questione con un adulto.