Saturnalia, il videogame che trasforma un villaggio sardo in un incubo da cui fuggire

La nuova opera creata dalla software house che ha dato i natali a "Milky Way Prince: The Vampire Star", "Wheels of Aurelia" e "MirrorMoon EP" ci porterà nella Sardegna del 1989, più precisamente in un villaggio fittizio chiamato Gravoi, perseguitato da una misteriosa minaccia.

Il giocatore potrà controllare quattro personaggi

tentare la fuga da un'ambientazione che cambia faccia costantemente

roguelite

cambierà conformazione a ogni partita

, ciascuno dodato di abilità uniche, per: grazie a elementi tipici del genere, infatti, il villaggio creato da Santa Ragione (sfruttando tecniche come il rotoscoping e la pittura impressionistica, con risultati molto interessanti)o in caso di morte dei quattro giocatori, rendendo l'esperienza di fuga dei giocatori sempre fresca e differente.

Il villaggio di Gravoi

sarà caratterizzato da un dedalo di vie e da una fitta rete di misteri

, con i giocatori che dovranno orientarsi sfruttando la segnaletica, le varie mappe e gli indizi presenti tra le strade senza poter contare su elementi comuni del mondo videoludico, come indicatori e minimappe perennemente attive.

Nel tentativo di scoprire una via di fuga, i giocatori dovranno unire le forze, risolvere rompicapo e sfruttare le abilità uniche di ciascun personaggio per

farsi strada senza essere scoperti dalla temibile creatura che si aggira tra le viuzze di Gravoi

, mantenendo progressi narrativi, abilità sbloccate ed enigmi risolti anche in caso di morte dei quattro protagonisti, ma essendo costretti a ripartire in un villaggio rimodellato da zero in cui riscoprire il percorso di fuga ottimale.

Saturnalia sarà disponibile prossimamente su PC (in esclusiva su Epic Games Store), con gli sviluppatori che promettono anche la distribuzione su altre piattaforme nel prossimo futuro. Al momento non c'è una finestra di lancio concreta per la nuova opera della società milanese fondata da

Pietro Righi Riva

Nicolò Tedeschi

un'opera che promette di declinare in un'avventura interattiva dalle tinte horror miti e leggende della tradizione sarda

, ma c'è di sicuro un grande interesse di fronte a