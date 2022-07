Cinque videogiochi italiani da tenere d'occhio quest'anno

Se nei primi mesi del 2022 abbiamo già potuto mettere le mani su ottimi videogame creati da team italiani, come Vesper: Zero Light Edition, Redout 2 e Martha is Dead (vincitore dell'ultima edizione degli Italian Video Game Awards), all'orizzonte ci sono altri progetti molto interessanti che potrebbero catturare l'attenzione degli appassionati. Tgcom24 e Mastergame hanno selezionato cinque videogiochi italiani in arrivo entro la fine dell'anno che non dovreste perdere.

ALALOTH: CHAMPIONS OF THE FOUR KINGDOMS

Gamera Interactive

Baldur's Gate

Pillars of Eternity

- Lanciato pochi giorni fa su PC in versione Early Access, il gioco di ruolo dicerca di fondere esperienze tradizionali del genere action-RPG comecon un gameplay più moderno, veloce e tecnico: questa formula si espande all'interno di un mondo high-fantasy in cui i giocatori potranno vestire i panni di un personaggio scegliendo tra quattro razze differenti e lasciandosi accompagnare da dodici alleati, ciascuno caratterizzato da una storia differente.

Alaloth: Champions of the Four Kingdoms

può essere già giocato in versione Accesso Anticipato su PC

, con gli sviluppatori che contano di raggiungere la versione finale auspicabilmente entro fine anno. Una versione per console PlayStation e Xbox è attualmente nei piani di Gamera Interactive e potrebbe arrivare prossimamente.

SOULSTICE

Reply Game Studios

Devil May Cry

i giocatori dovranno farsi strada in un mondo ostile sfruttando un sistema di combattimento unico

- Dai ragazzi diarriva un nuovo gioco d'azione dark fantasy che strizza l'occhio alla seriee ci proietta nel Sacro Regno di Keidas, in cui le Chimere rappresentano l'unica speranza di salvezza dalla corruzione generata dagli Spettri. Nei panni di una Chimera, frutto della fusione tra le due sorelle Briar e Lute,, che dà accesso simultaneamente alle abilità dei due personaggi e permette di utilizzarle all'unisono insieme a una grande varietà di armi personalizzabili.

Soulstice sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S il prossimo 20 settembre.

MARIO + RABBIDS: SPARKS OF HOPE

Kingdom Battle

Ubisoft Milano

Rabbids

nuovi eroi come Edge e Rabbid Rosalinda

- Dopo il successo di, il team dista per tornare con un seguito dell'inconsueta fusione tra l'universo di Super Mario e quello dei, i conigli pestiferi già visti nella serie Rayman. Sparks of Hope includerà un cast composto da nove personaggi, che vedrà Mario, Rabbid Peach, Luigi, Rabbid Mario, Peach, Rabbid Luigi, Bowser eunire le forze per salvare l'universo dai malvagi piani di Cursia. Con un combat system rifinito che unisce azione e strategia, i giocatori potranno sfruttare le abilità degli Spark per dar vita a meccaniche di gioco inedite.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch dal 20 ottobre.

BATORA: LOST HAVEN

Remothered

sfruttare i poteri duali di Sole e Luna

- Dagli autori diarriva un gioco di ruolo che fonde azione e puzzle all'interno di un'ambientazione fantascientifica, mettendoci nei panni di Avril, un'eroina dotata di abilità sovrannaturali: la sua capacità disarà alla base dei numerosi enigmi ambientali e dei combattimenti contro avversari sempre più letali, il tutto mentre si esplorano i meandri di una galassia ricca di pianeti e di creature ostili. Il gioco promette di offrire una storia caratterizzata da finali multipli e un sistema di combattimento molto stratificato e profondo.

Batora: Lost Haven arriverà nel corso dell'autunno su PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

DAYMARE: 1994 SANDCASTLE

Invader Studios

Daymare: 1998

Dalila Reyes

Resident Evil

- Il secondo capitolo della saga realizzata dal team romanoracconterà una storia antecedente rispetto agli eventi di, permettendoci di accompagnare l'ex-spia governativain una missione per conto dell'unità speciale H.A.D.E.S., già vista nell'opera precedente. Tra nuovi personaggi e graditi ritorni, Sandcastle manterrà la formula action/survival con visuale in terza persona che omaggiae proporrà alcune innovazioni nel sistema D.I.D., che consente di gestire munizioni e oggetti dell'inventario all'interno di un'interfaccia semplice e intuitiva per affrontare nuove e vecchie minacce.

Daymare: 1994 Sandcastle sarà disponibile entro la fine dell'anno su PC e console entro la fine dell'anno.