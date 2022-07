IVGA: ecco tutti i vincitori degli Oscar italiani dei videogiochi

Una serata per celebrare i videogiochi nel Bel Paese: questo è l' Italian Video Game Awards , l'evento che IIDEA (l'associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia) organizza ogni anno per premiare i migliori videogiochi realizzati in Italia e celebrare l'industria videoludica nostrana e i suoi protagonisti.

Giunta alla decima edizione, la serata di ieri - organizzata nell'ambito della quarta edizione di

First Playable,

il più importante evento dedicato al business del gaming in Italia - ha conferito i "Draghi d'Oro" nelle categorie Miglior gioco italiano, Miglior gioco italiano al debutto e Videogioco più innovativo.

La prima categoria vedeva tra i candidati

Dice Legacy

Faraday Protocol

Hot Wheels Unleashed

Martha is Dead

Vesper

di DESTINYbit,di Red Koi Box,di Milestone,di LKA edi Cordens Interactive. A spuntarla è stato il gioco di corse basato sulle famose automobiline, realizzato a Milano dalla storica casa di produzione Milestone.

Tra i giochi candidati per il miglior debutto sul mercato si trovavano

Angry Giant

Faraday Protocol

Nostalgici Anonimi

RIMS Racing

Vesper

di Jokerrsoft,di Red Koi Box,di Hufu Interactive Storytelling,di RaceWard Studio edi Cordens Interactive, ed è stato proprio quest'ultimo a mettere le mani sul premio.

Infine, nella categoria Videogioco più innovativo concorrevano

CUCCCHI

Dice Legacy

Hundred Days - Winemaking Simulator

Martha is Dead

di Fantastico Studio,di DESTINYbit,di Broken Arms Games edi LKA, il gioco horror realizzato in Toscana che ha convinto i giurati e si è aggiudicato l'ambito riconoscimento. A margine, sono stati anche premiati il neonato Nacon Studio Milan come "Miglior studio italiano" e Ivan Venturi per il "Miglior contributo individuale" all'industria italiana dei videogiochi.

Durante la manifestazione, non sono mancati alcuni momenti che guardano al futuro dell’industria italiana, con alcune interviste agli studi di sviluppo al lavoro su nuovi giochi. Tra i più attesi, ci sono sicuramente

Project Galileo

Dark Souls

Mario+Rabbids: Sparks of Hope

Bathora: Lost Haven

Soulstice

di Jyamma Games, un gioco di ruolo d’azione ispirato a, il cui mondo fantasy è basato interamente sul folklore e le leggende italiane, edi Ubisoft Milan, che arriverà il 20 ottobre con il suo irresistibile mix di azione e strategia. All’orizzonte, però, ci sono anche altri interessanti giochi, comedi Stormind Games, un classico gioco di ruolo d’azione dalle atmosfere sci-fi particolarmente suggestive edi Reply Game Studios, un frenetico gioco d’azione ispirato alla atmosfere degli anime.

Rispetto alle prime edizioni, forse più sfarzose ma meno focalizzate sullo stato dell'industria italiana,

IVGA è oggi un evento più raccolto ma per questo maggiormente capace di mettere sotto ai riflettori i protagonisti dello sviluppo di videogiochi del nostro paese

, un settore in grande crescita nonostante l'Italia storicamente non abbia potuto contare sullo stesso supporto che altri paesi hanno messo in campo per il settore dei videogiochi. I 4 milioni di euro del First Playable Fund del 2020 , e il Tax Credit Videogiochi (varato nel 2021 e proseguito quest'anno con una dotazione di 11 milioni di euro) rappresentano passi concreti per far sì che anche in Italia lo sviluppo di videogiochi possa diventare un motore capace di generare nuovi posti di lavoro, in un settore capace come nessun altro di coniugare tecnologia e creatività.