Videogiochi: Horses rifiutato da Steam, GOG corre in aiuto dello studio Santa Ragione

Horses, le immagini del nuovo videogioco di Santa Ragione
L'azienda italiana specializzata in videogiochi rischia la chiusura dopo che il principale negozio digitale per PC ha rifiutato di vendere il titolo horror
Un titolo horror di uno studio indipendente specializzato in videogiochi d'autore è finito al centro di una vicenda che solleva interrogativi sul potere delle grandi piattaforme digitali. Si tratta di Horses, nuova opera di Santa Ragione, realtà italiana nota per Wheels of Aurelia, Milky Way Prince e il più recente Saturnalia, che ora rischia la chiusura per la mancata accettazione del suo nuovo progetto su Steam.
La vicenda nasce due anni fa, nel 2023, quando lo studio italiano ha sottoposto il gioco alla procedura di revisione di Valve. Dopo aver visionato prima la pagina del negozio e poi una versione funzionante del progetto, l'azienda statunitense ha comunicato allo sviluppatore la scelta di non pubblicare il gioco su Steam perché ritenuto non conforme alle propria linee guida sui contenuti.
Santa Ragione, che contava sull'enorme visibilità garantita da quella piattaforma, afferma ora di trovarsi in grave difficoltà economica. Andrea Lucco Borlera, direttore del gioco, ha parlato ai microfoni di GamesIndustry.biz della decisione di Valve, confidando di aver investito tantissimo in questo progetto e di aver visto tutto crollare quando Valve ha deciso di rifiutare la pubblicazione su Steam. "Mi sono sentito impotente, pensando a come puoi sacrificare pezzi della tua vita per costruire qualcosa e poi una grande azienda può spazzare via tutto il tuo lavoro in un istante", si legge nell'intervista.
In una nota inviata alla stampa, Valve sostiene di aver seguito le procedure tradizionale: prima la richiesta di verificare con mano il progetto, alla luce di alcuni elementi della pagina prodotto ritenuti sensibili, in seguito il test interno e, infine, la comunicazione del rifiuto di pubblicare il gioco.
Una successiva richiesta di riesame da parte dello studio non ha portato a cambiare idea: il team che si occupa di valutare i contenuti dei videogiochi per la piattaforma ha confermato la decisione di non distribuire Horses sulle pagine di Steam.
A tendere una mano a Santa Ragione ci ha pensato però GOG.com, il negozio digitale creato da CD Projekt Red (autori di The Witcher e Cyberpunk), che ha deciso di procedere alla vendita del progetto italiano e di dare il via alle prenotazioni per consentire allo studio di ottenere dei fondi nell'immediato.
In un comunicato diffuso sui social, GOG ha parlato di "orgoglio" per la decisione di mettere in vendita il gioco e ha rivendicato una filosofia basata sulla libertà di scelta del pubblico. "Siamo fieri di dare una casa a Horses su GOG, offrendo ai giocatori un nuovo modo per vivere il gioco", si legge nel comunicato.
"Abbiamo sempre pensato che i giocatori dovessero poter scegliere liberamente le esperienze che sentono più vicine. Per sostenere lo studio Santa Ragione in questa fase complicata, abbiamo deciso di far partire da oggi le prenotazioni di Horses: prenotatelo e celebrate la loro creatività".
L'arrivo del gioco su GOG non compensa certo l'impatto commerciale dell'assenza da un negozio del calibro di Steam, ma rende il titolo comunque accessibile a una parte del pubblico PC e, soprattutto, mette in luce il ruolo centrale delle grandi piattaforme nella filiera dei videogiochi: dalle loro scelte dipende sempre più spesso non solo il successo, ma talvolta la sopravvivenza stessa dei piccoli studi indipendenti.