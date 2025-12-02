Videogiochi: Horses rifiutato da Steam, GOG corre in aiuto dello studio Santa Ragione

Santa Ragione, che contava sull'enorme visibilità garantita da quella piattaforma, afferma ora di trovarsi in grave difficoltà economica. Andrea Lucco Borlera, direttore del gioco, ha parlato ai microfoni di GamesIndustry.biz della decisione di Valve, confidando di aver investito tantissimo in questo progetto e di aver visto tutto crollare quando Valve ha deciso di rifiutare la pubblicazione su Steam. "Mi sono sentito impotente, pensando a come puoi sacrificare pezzi della tua vita per costruire qualcosa e poi una grande azienda può spazzare via tutto il tuo lavoro in un istante", si legge nell'intervista.