Videogiochi: Google stila la classifica dei più ricercati del 2020

Il 2020 volge finalmente al termine . Nel giro di poche settimane, potremo dire addio a uno degli anni più oscuri degli ultimi secoli, sperando che le ripercussioni del Covid-19 e il susseguirsi dei tragici eventi verificatisi a partire dallo scorso gennaio in tutto il mondo siano presto un amaro e lontano ricordo. Nonostante tutto, le persone hanno dimostrato un'enorme resilienza, modificando le proprie abitudini per combattere specialmente isolamento e quarantena dovuti alla pandemia. In questo l'aiuto più valido è venuto dalla tecnologia e dall'universo videoludico; dati concreti alla mano, infatti, Google ha svelato la classifica delle ricerche più diffuse sul web, in cui spiccano ovviamente diversi videogiochi e l'appena nata PlayStation 5 .

Nel grafico pubblicato, la casa di Mountain View evidenzia Among Us come il gioco più ricercato dell'anno, seguito da anche da altri titoli popolari come Fall Guys, Valorant, Genshin Impact e l'acclamatissimo The Last of Us: Parte 2. La proiezione dei dati è stata condotta a partire dalla metà di dicembre 2019 fino al mese di ottobre scorso e ha sottolineato inoltre un enorme successo di ricerche per Genshin Impact in Cina e inaspettatamente del capolavoro di Naughty Dog in Australia,

Google non si è fermata solo ai videogiochi, ma ha stilato anche la classifica delle ricerche generali più condotte dell'anno in cui si aggiudicano il podio anche PS5 e Animal Crossing: New Horizons, tra record come l'acquisto di carta igienica negli USA durante il periodo della pandemia, e le notizie della tragica scomparsa dell'attrice di "Glee" Naya Rivera e dell'attore del film Marvel "Black Panther" Chadwick Boseman. Il gioco di Nintendo è stato incoronato inoltre come uno dei titoli più desiderati in periodo lockdown, per l'alto potere terapeutico e sociale del suo gameplay.