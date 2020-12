Videogiochi: youtuber crea una proposta di matrimonio in VR per la sua fidanzata

Ormai, i confini tra realtà e virtuale sono diventati davvero sottili. Grazie al progredire della tecnologia, tantissime azioni compiute nella nostra quotidianità hanno trovato spazio nel mondo dei videogiochi, come rivelare i propri sentimenti alla persona amata . Seguendo quello che era stato l'esempio del game designer che aveva chiesto alla sua fidanzata di sposarlo donandole una loot box di Overwatch , così la famosa youtuber Casandra Vuong ha stupito la sua compagna Chary Keijzer , proponendosi a lei attraverso un gioco in realtà virtuale confezionato apposta per l'occasione .

Le due ragazze hanno poi commentato l'evento in un video sul loro canale, dove propongono regolarmente contenuti relativi alla realtà virtuale, recensioni di hardware e videogiochi. La coppia sta insieme da oltre sei anni, fin dalla fondazione del canale YouTube nel 2016, tanto che i fan erano arrivati a chiedersi ormai quando la coppia avrebbe deciso di convolare a giuste nozze.

Sembra dunque che il momento tanto atteso sia finalmente arrivato. Per riuscire nell'intento, Cas ha seguito diversi corsi sulla creazione di giochi per Oculus Quest, realizzando diversi asset basati sui ricordi che lei e Chary hanno condiviso nel corso degli anni, tra cui un viaggio di San Valentino a Roma e un altro a Taipei (che sono alcuni degli elementi riconoscibili all'interno del videogame).

IGN

Nel video, infatti, mentre Chary indossa cuffie e visore, che le impediscono di capire cosa stia succedendo all'esterno, si vede Cas sistemare la stanza per l'occasione, abbassando le luci, posizionando palloncini e rose intorno alla fidanzata e assumendo la canonica posizione in ginocchio di chi sta per proporsi.

Una volta tolto il visore, la ragazza ha trovato la sua amata davanti a lei in ginocchio con in mano l'anello di fidanzamento. Il "sì" a quel punto era naturalmente scontato. La coppia ha annunciato dunque il fidanzamento sui social, sebbene non ci sia ancora alcuna notizia sulla data della cerimonia.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!