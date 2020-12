Halo Infinite: l'attesissima esclusiva Xbox uscirà a fine 2021

Doveva essere uno dei titoli di lancio di Xbox Series X , ma dopo una presentazione non all'altezza delle aspettative, Halo Infinite è stato rimandato per offrire agli sviluppatori di 343 Industries la possibilità di lavorare e rispondere agli elementi più critici riscontrati dai fan, contando sul supporto e sull'esperienza di un veterano che ha lavorato al franchise sotto l'egida di Bungie sin dai primissimi giorni: Joseph Staten . Nellle scorse ore, il nuovo creative director ha confermato che il prossimo capitolo di Halo arriverà nell'autunno del 2021 .

In un lungo post sul blog ufficiale di Halo, 343 Industries ha elencato i punti cardine su cui Staten e gli sviluppatori hanno lavorato per migliorare ciò che la scorsa estate non aveva convinto i fan di lunga data, confessando un'amara verità: il gioco è stato mostrato in uno stato prematuro proprio nel momento in cui avrebbe avuto bisogno di più tempo per essere confezionato al meglio.

Ed è per questo che gli sviluppatori si sono armati di santa pazienza e hanno deciso di rimboccarsi le maniche, lavorando sullo stile artistico, sulle rifiniture dal punto di vista grafico, ma anche su quello del supporto post-lancio e della personalizzazione.

Gli sviluppatori sono coscienti del lavoro da fare per creare un capitolo degno di un franchise così prestigioso, e sostengono che l'anno extra di sviluppo consentirà al team di trasformare Halo Infinite nel progetto a lungo sognato dai fan.

Per alimentare questi sogni, 343 Industries ha anche mostrato una serie di immagini della versione attuale del gioco, con foto delle mappe multiplayer, delle armi e di alcune armature ottenibili nel PvP, oltre ad alcuni concept art realizzati da Martin Deschambault, uno dei più talentuosi artisti della software house, che confermano i grandi passi in avanti compiuti dall'azienda rispetto al gioco mostrato la scorsa estate.

