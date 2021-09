Videogiochi: gli autori di Detroit Become Human al lavoro su un'avventura di Star Wars

Da qualche tempo, ormai, Disney e Lucasfilm hanno avviato un processo di espansione nel mercato dei videogames mirato a concedere l'utilizzo dei franchise di spicco delle due aziende, come Star Wars e Indiana Jones , ai team ritenuti più adatti per la creazione di progetti mirati, sfruttando le peculiarità uniche degli studi di riferimento. Tra questi, potrebbe presto aggiungersi un nuovo protagonista: Quantic Dream , lo studio che ha dato i natali a Beyond: Due Anime , Heavy Rain e il più recente Detroit: Become Human .

Dopo il gioco di massa ambientato nell'universo di Guerre Stellari affidato a Ubisoft Massive (gli stessi di The Division) e l'avventura di Indiana Jones realizzata dal team MachineGames (responsabili del ritorno di Wolfenstein), per Disney la nuova opportunità sarebbe quella di creare un'avventura dal forte stampo narrativo, tipico delle produzioni dello studio francese capitanato da David Cage, ambientato nella galassia lontana lontana creata da George Lucas.

Stando alle indiscrezioni, arrivate dallo YouTuber (ed ex-giornalista) Gautoz, dopo la cessazione del contratto di esclusiva tra Sony e Quantic Dream, lo studio avrebbe stretto un accordo con Disney per la realizzazione di un nuovo progetto che, a detta dell'insider, sarebbe in lavorazione da circa 18 mesi. Tuttavia, resta da stabilire la reale entità dei 18 mesi trascorsi a lavorare sul videogame: le prime settimane, infatti, potrebbero essere trascorse a finalizzare il processo di concept e pre-produzione, con lo sviluppo vero e proprio che sarebbe iniziato solo qualche mese fa.

In attesa di un riscontro ufficiale, non è difficile immaginare come l'avventura di Star Wars creata da Quantic Dream possa portarci a vivere una storia memorabile tra le ambientazioni più emblematiche del franchise puntando su ciò che Cage sa fare meglio: intrecci narrativi, decisioni e conseguenze e un ricco cast di personaggi dalla personalità complessa.

Si tratterebbe certamente di un progetto inedito nel panorama moderno dei videogiochi di Star Wars, che dopo avventure in terza persona come Jedi: Fallen Order, sparatutto in soggettiva come Battlefront e giochi di ruolo come l'imminente remake di Knight of the Old Republic, andrebbe così ad arricchire il brand con una storia dal sapore completamente diverso.

