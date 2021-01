Star Wars si espande: un videogioco open-world in arrivo da Ubisoft

Il team con sede a Malmö, già autore della serie The Division e impegnato sulla realizzazione di un adattamento videoludico di Avatar, ha ottenuto il via libera per la creazione di una storia originale ambientata in una galassia lontana lontana, che permetterà ai giocatori di vivere un'avventura in un mondo (o alcune tra le ambientazioni più amate dell'universo di Star Wars) esplorabile a piacimento dal giocatore.

Sorprende la scelta di Lucasfilm Games di abbandonare, seppur temporaneamente, la collaborazione esclusiva con Electronic Arts a favore di un rapporto più aperto con altri partner: l'azienda californiana, che aveva siglato nel 2013 un accordo decennale per la realizzazione dei videogiochi di Guerre Stellari, potrà continuare a lavorare sui progetti basati sul franchise nei prossimi anni (nulla da temere, dunque, per un possibile sequel di Star Wars Jedi: Fallen Order) ma non avrà più l'esclusiva. Altri team, in futuro, avranno la facoltà di realizzare videogame con cui espandere l'universo ludico di Star Wars così da accrescere le potenzialità del brand in modi sempre più originali e innovativi.

Massive Entertainment, nel frattempo, ha confermato di essere alla ricerca di nuove figure professionali per il progetto di Star Wars: visto il gran numero di dipendenti richiesti, è lecito immaginare che il gioco sia destinato a vedere la luce tra qualche anno, probabilmente già a partire dal 2023 (quando scadrà effettivamente l'accordo esclusivo tra Disney, Lucasfilm Games ed Electronic Arts). Fino ad allora, però, non è da escludere che altri team possano annunciare di essere impegnati su nuovi videogiochi basati su Star Wars e gli innumerevoli filoni che stanno lentamente arrivando tra cinema e TV.

