Xbox Game Pass accoglierà i giochi di Electronic Arts al lancio delle nuove console di Microsoft

Microsoft non accenna a fermarsi: dopo aver annunciato l'acquisizione da record di Bethesda , entrata ufficialmente a far parte della divisione Xbox , l'azienda ha confermato che la partnership con Electronic Arts si concretizzerà il prossimo 10 novembre , giorno di debutto di Xbox Series X e Series S in Italia. A partire da quella data, tutti gli utenti abbonati al servizio Xbox Game Pass Ultimate potranno ottenere i vantaggi di EA Play senza costi aggiuntivi.

Ciò darà la possibilità di scaricare tutti i giochi inclusi nella Play List (più di ottanta, al momento) della piattaforma di Electronic Arts, tra cui FIFA 20, Battlefield V, Need for Speed Heat, Anthem e i più recenti titoli sportivi della casa californiana, ma anche di ottenere vantaggi come la possibilità di provare in anteprima, per un totale di dieci ore, le versioni complete di titoli come l'imminente FIFA 21.

L'inclusione di EA Play all'interno di Xbox Game Pass Ultimate darà inoltre a tutti gli iscritti la possibilità di ottenere uno sconto del 10% sull'acquisto di tutti i giochi e contenuti aggiuntivi creati da Electronic Arts, Il servizio arriverà su Xbox Game Pass per PC a dicembre, con qualche settimana di ritardo rispetto alla pubblicazione su console.

