Videogiochi: gatto salta sulla tastiera di una giocatrice e cancella tutti i salvataggi

IGN

A farci compagnia nelle lunghe nottate in solitaria giocando ai videogiochi, spesso e volentieri, ci sono i nostri amici animali, fidati e silenziosi: quale compagno migliore di un cane o un gatto, che sopportano in silenzio qualsiasi tipo di comportamento davanti allo schermo? Non sembrava pensarla così però il gatto di una streamer di Twitch che, approfittando in una pausa della sua padrona, ha cancellato per errore tutti i dati di un videogioco saltando sulla sua tastiera.