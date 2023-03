Singapore: scoperta una nuova specie di scarafaggio che prende il nome da un Pokémon

Capita tuttavia che i ruoli si invertano e che i primi vengano invece menzionati nella vita reale: è quanto avvenuto in una riserva naturale di Singapore, in cui una nuova specie di scarafaggio è stata individuata e ribattezzata "Pheromosa" come il nome di un Pokémon .

La specie, simile a uno scarafaggio che compare nella settima generazione della serie di videogiochi di Game Freak e Nintendo, è stata scoperta confrontando le differenze tra i genitali maschili degli esemplari con i suoi parenti più prossimo del Borneo.

"Ci sono alcune somiglianze tra la Pheromosa e il delicato scarafaggio che abbiamo trovato, come l'antenna lunga, le ali che imitano un cappuccio e le gambe lunghe e sottili", ha dichiarato l'entomologo Foo Maosheng, co-autore della scoperta. "Io e il mio collaboratore siamo fan dei Pokémon, quindi abbiamo pensato: perché non dargli il nome di uno di loro ispirato a uno scarafaggio?".

La scoperta della Nocticola pheromosa, questo il suo nome scientifico, è importante: è la prima volta, infatti, che uno scarafaggio del genere Nocticola (in latino significa amante della notte) viene trovato in questa zona. Foo, responsabile scientifico del Museo di Storia Naturale Lee Kong Chian dell'Università Nazionale di Singapore (NUS), ha spiegato: "Ci sono pochissimi studi su scarafaggi e termiti, in parte perché sono meno carismatici di api, farfalle e coleotteri".

L'identità dello scarafaggio era ancora avvolta nel mistero, quando alcuni esemplari maschi sono stati raccolti tra il 2016 e il 2017 in una foresta secondaria nella Riserva Naturale di Bukit Timah durante un'indagine sugli insetti. "Non c'erano registrazioni ufficiali dello scarafaggio a Singapore", ha spiegato Foo. "Dal momento che il suo DNA non corrispondeva a nessuna specie registrata online, si aggiunge l'ipotesi che questa specie non sia stata formalmente documentata".

A dirimere la questione è stato Cristian C. Lucanas, entomologo dell'UPLB Museum of Natural History nelle Filippine e autore principale dello studio. Imbattutosi nelle immagini della specie sul sito web The Biodiversity of Singapore, Lucanas ha contattato Foo nel tentativo di contribuire alla ricerca: accortosi che questo esemplare di scarafaggio non era mai stato documentato scientificamente, ha deciso di pubblicare i risultati dopo averlo sezionato.

La nuova specie si aggiunge ad altre 22 del suo genere che sono state trovate in Africa tropicale, India, Asia continentale e Sud-est asiatico, oltre che in Australia. A differenza delle robuste blatte americane, a cui la maggior parte delle persone tende ad associare gli scarafaggi, la Nocticola pheromosa è più delicata, poiché i suoi simili tendono a vivere in ecosistemi ben protetti, sebbene non si sappia molto della specie di Singapore, compresa la sua provenienza.

Nonostante la riluttanza di numerose persone verso gli scarafaggi, essi svolgono un ruolo importante nell'ecosistema. "Alcuni scarafaggi della foresta sono impollinatori e alcuni contribuiscono al ciclo dei nutrienti", ha raccontato Foo. "Gli scarafaggi hanno un ruolo fondamentale, ma a causa delle connotazioni negative e del loro aspetto, tendono a essere trascurati anche durante le indagini sugli insetti".

L'amore del signor Foo per tutti gli insetti e per i Pokémon gli ha fatto guadagnare il soprannome di "acchiappa-insetti" tra i suoi studenti e altri entomologi. "Mi sento come un allenatore di Pokémon e vado in posti diversi per scoprire di più sugli insetti che abbiamo", ha detto ironicamente il ricercatore. "Ciò contribuisce alla crescita del museo, della ricerca e al sito web The Biodiversity of Singapore, che è un po' come il nostro Pokédex locale".

Lo scarafaggio Pheromosa si aggiunge a molte altre creature che prendono il proprio nome dai Pokémon: nel 2021, tre coleotteri australiani dai colori accesi erano stati denominati come i rari Pokémon uccello Articuno, Zapdos e Moltres.