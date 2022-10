Videogiochi: "Celestial" di Ed Sheeran è una dichiarazione d'amore ai Pokémon

Grande appassionato di Pokémon è il cantante britannico Ed Sheeran che nel videoclip del suo ultimo brano, intitolato " Celestial ", ha voluto celebrare il suo immenso amore per le creature di Game Freak e Nintendo .

Il brano, nato in collaborazione con The Pokémon Company, è stato lanciato su YouTube nei giorni scorsi, e rappresenta per Sheeran un vero e proprio tuffo nella sua infanzia da giocatore.

Accanto a lui alcuni tra i Pokémon più amati come Pikachu, Squirtle, Machamp e Snorlax, che popolano improvvisamente la quotidianità del cantante

fino all'epilogo dove lui stesso diventa il personaggio della serie animata e combatte al fianco delle sue amate creature.

"

Gioco alla serie Pokémon sin da quando frequentavo le scuole elementari. Io e mio fratello avevamo versioni diverse dei giochi e ci scambiavamo Pokémon per completare entrambi i nostri Pokédex

", ha raccontato l'artista. "Adoravo anche le carte, ma la mia passione per i giochi era davvero smisurata".

"Amavo tutto il mondo che hanno creato; mi permetteva di distrarmi quando succedeva qualcosa di spiacevole, nella mia vita o a scuola, a cui non volevo pensare. Era un mondo in cui potevo rifugiarmi, e non ho mai smesso di giocare", prosegue Sheeran. "Anche ora che ho 31 anni

possiedo lo stesso Game Boy Color di allora e gioco a Pokémon Giallo o Argento quando viaggio in aereo o in treno durante i tour

".

Il Game Boy Color a cui allude Sheeran e nel quale si rifugiano i suoi amici compare anche alla fine del video, a chiudere perfettamente la storia raccontata attraverso le colorate immagini. "

È davvero un onore poter aggiungere una mia canzone a un videogioco Pokémon e realizzare un video così nostalgico

. Girarlo è stato veramente fantastico: spero che vi piacerà, insieme alla canzone!", ha aggiunto il cantante.

Agli appassionati di Pokémon allora

non resta altro che attendere il 18 novembre, visto che il brano accompagnerà l'uscita degli attesissimi giochi Pokémon Scarlatto e Violetto