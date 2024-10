Fortnite si "limita": arrivano i controlli parentali per i genitori

Time Reports permette di accedere a un pannello di controllo che offre una panoramica su base giornaliera, con riferimenti specifici al tempo trascorso su Fortnite e Unreal Engine per Fortnite. Time Limit Controls, dal canto suo, permette al genitore di scegliere un limite per la sessione di gioco giornaliera, offrendo la possibilità di estenderla all'occorrenza (con il figlio che avrà la possibilità di richiedere un po' di tempo in più) o di bloccare immediatamente la partita o l'uso dell'editor di Fortnite al termine del tempo stabilito. Il limite non potrà essere "aggirato" dai figli giocando su dispositivi diversi, perché il tempo trascorso su Fortnite e Unreal Engine per Fornite sarà basato sull'account e non sul dispositivo in uso.