"Prendi il controllo", la campagna per promuovere l'uso responsabile dei videogiochi in famiglia

Per questo, IIDEA ha dato il via a una nuova campagna per promuovere il corretto utilizzo dei videogiochi in famiglia , studiata per offrire ai genitori gli strumenti necessari a scegliere il gioco giusto per i figli.

La campagna, intitolata "Prendi il controllo", ha lo scopo di sensibilizzare le persone adulte all'uso di mezzi specializzati con i quali gestire al meglio l'uso dei videogiochi tra le mura domestiche.

Il compito principale dell'iniziativa è di far conoscere il sistema di classificazione PEGI, che si occupa di valutare il pubblico di riferimento per un determinato videogame sulla base dei suoi contenuti, etichettando quelli che presentano momenti violenti/sessuali, linguaggio scurrile e riferimenti a tematiche mature come progetti destinati a un pubblico adulto. In tal senso, l'obiettivo è di offrire una scelta informata dei titoli adatti ai minori, stimolando le conversazioni familiari sulla sicurezza online e sui benefici offerti dal gioco.

Tra i consigli che "Prendi il controllo" vuole offrire ai genitori c'è l'utilizzo di strumenti di parental control, ormai presenti in qualsiasi console e nei software per PC: così è possibile limitare le ore trascorse di fronte a uno schermo, abituando i più piccoli a rispettare le regole per un corretto utilizzo di questa forma d'intrattenimento digitale. Non è tutto, perché la campagna vuole sensibilizzare gli adulti a giocare insieme ai più piccoli, spiegando loro perché un determinato videogame può risultare non adatto alla loro età per i messaggi che è in grado di veicolare.

Diverse ricerche condotte in tutto il mondo hanno confermato come i videogiochi apportino benefici, migliorando le capacità motorie, la capacità di risolvere i problemi e di lavorare in gruppo, permettendo di migliorare la memoria, l’attenzione, la concentrazione, il multitasking e le abilità sociali. Scegliere dei videogiochi capaci di stimolare questi benefici può essere un ottimo modo per consentire ai figli di sfruttare le potenzialità positive di un medium interattivo come i videogame e divertirsi nel processo.

"L'industria dei videogiochi ha a cuore che i genitori utilizzino i videogiochi e si divertano con i propri figli durante il periodo festivo e non solo", ha dichiarato Thalita Malagò, direttore generale di IIDEA. "Gli strumenti messi a disposizione dal settore possono aiutare le famiglie nel definire regole di base che assicurino la migliore esperienza di gioco e renderla sicura e positiva per tutti, al fine di trarre il massimo dei benefici dal giocare insieme. Per questo è importante continuare a supportare e responsabilizzare i genitori, e fornire loro gli strumenti necessari per fare le scelte giuste per il proprio nucleo familiare, e tutelare così i minori da qualsiasi rischio”