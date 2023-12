Canada: assembla computer da gioco come regalo di Natale alle famiglie in difficoltà

Un uomo canadese ha pensato di tramutare la sua passione per i PC in un incredibile gesto di beneficenza

Non poteva mancare all’appello l’universo di videogiochi e tecnologia, con un uomo canadese di nome Brandon Balan che ha deciso di dare il via al progetto " Rigz4Kids ", assemblando dei PC da poter donare gratuitamente ad alcune famiglie in difficoltà del luogo .

Sarà difficile dunque superare il gesto di Brandon, residente della cittadina canadese di St. Albert, il quale ha già costruito tre PC con pezzi usati che gli sono stati donati. Tutto questo come parte di un progetto che vede il benefattore donare i computer alle famiglie che potrebbero avere bisogno di un supporto extra durante le vacanze.

Il progetto è iniziato quando Balan ha abbandonato il suo portatile da gioco e ha deciso di costruirsi un sistema desktop più potente. Ben presto ha accumulato una ricca collezione di componenti per PC, tra cui schede grafiche, processori e dischi rigidi. Un hobby trasformatosi in un'abitudine: "Stavo cercando dei progetti che mi permettessero di fare qualcosa di utile per la comunità e di non avere problemi con mia moglie per aver armeggiato troppo tempo con questi dispositivi, dato che si tratta di beneficenza", ha detto ironicamente.

L'amore di Balan per la tecnologia e i computer è iniziato da bambino. Ricorda che uno zio, a cui era particolarmente legato, lo assumeva per fare lavori saltuari e poi lo ricompensava regalandogli parti di computer. Lo stesso zio gli ha dato una mano a costruire il suo primo PC da gioco. Quando ha iniziato a plasmare questo progetto, Brandon lavorava presso un impianto un impianto di estrazione di petrolio, dove un residente gli ha donato un mucchio di componenti elettroniche usate che l'uomo ha utilizzato per costruire due PC, donati successivamente ai bambini della cittadina di Fort McMurray. Da qui l'idea di trasformare questo episodio in una ricorrenza.

"Il primo anno ho scoperto però che stavo diventando una sorta di 'discarica' per le persone", ha raccontato Brandon, che da quel momento è stato più attento nel selezionare quali parti potessero essere riutilizzate per i suoi scopi e quali dovessero invece trovare una nuova vita altrove. Durante le vacanze natalizie, Balan ha costruito tre PC completi con dei "case" di vari tipi: alcuni di grandi dimensioni, altri persino retroilluminati. Sebbene siano macchine costruite con pezzi di seconda mano, l’uomo ha garantito come siano ancora in grado di supportare anche i giochi più recenti e quelli più esosi in termini di qualità grafica.

Quando ha iniziato a lavorare ai PC di quest'anno, Balan temeva di aver già raccolto tutto ciò che St. Albert aveva da offrire, ma inaspettatamente ha invece ricevuto più donazioni che mai. Balan ha affermato che spera di costruire altri PC prima delle festività, ma ha già vinto il premio per aver fatto (per l'ennesima volta) dei gesti più belli di questo Natale. Il regalo più bello, però, l'ha svelato lui stesso: "Questi computer porteranno sicuramente un sorriso sul volto di qualche bambino".