Videogiochi, è già tempo di pensare al nuovo Fallout

A quanto pare nel fine settimana si è attivata la macchina del marketing in vista dell'annuncio di un nuovo Fallout.



Sul sito di un noto rivenditore online sono apparse le pagine per prenotare un gioco Bethesda di cui non è stato ancora svelato il nome, ma che sembra appartenere alla storica saga di giochi di ruolo: tra le informazioni e i dettagli del prodotto, infatti, c'è un video di countdown che richiama chiaramente l'immaginario della serie.



Attualmente non sappiamo ancora la natura del nuovo titolo, ma i fan stanno puntando tutto sul fatto che si tratterà di una rimasterizzazione di Fallout 3 o Fallout New Vegas per PC, PlayStation 4 e Xbox One: i tempi sono ancora troppo poco maturi per un Fallout 5 o un episodio inedito.



L'ultima apparizione di Fallout risale a novembre, quando è stato pubblicato Fallout 76, il primo titolo della saga completamente online. Il suo debutto, tra pareri poco positivi di critica e pubblico, non è stato però dei più fortunati. Continuate a seguirci per saperne do più sul suo futuro!