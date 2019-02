Disperso nello spazio da novembre… in un videogioco

Nel novembre del 2018, Cruz ha deciso di partire per una spedizione con lo scopo di capire quanto in là potesse spingersi a bordo della sua astronave. Il giocatore aveva preparato un rifornimento per tornare in sicurezza nel sistema solare, ma ha deciso di spingersi oltre, sprecando parte del carburante necessario al rientro per continuare a esplorare lo spazio profondo.



Dopo aver viaggiato per oltre 65mila anni luce e aver stabilito un nuovo record, Cruz ha deciso di utilizzare un po' di quel carburante per proseguire la sua spedizione, ma dopo aver viaggiato per un altro anno luce si è reso conto che il carburante rimasto non gli avrebbe consentito di effettuare un salto nello spazio conosciuto. Il giocatore si è così ritrovato disperso all'interno del videogioco senza alcuna possibilità di tornare nel nostro sistema solare.



Trattandosi di un simulatore estremamente realistico, questo viaggio ha impiegato ben 42 giorni per essere completato. In una manciata di secondi, Cruz ha preso una decisione sbagliata che ha inevitabilmente compromesso il suo viaggio di un mese e mezzo nello spazio.



Dopo aver raccontato la sua storia, un gruppo di giocatori noto come Fuel Rats è partito per una spedizione di soccorso che ha coinvolto cinque navi, due delle quali incaricate di distribuire rifornimenti di carburante in punti cruciali dello spazio per consentire a tutti i giocatori di tornare a casa "sani e salvi". Il gruppo Fuel Rats raggiungerà Cruz il 23 febbraio: l'evento sarà trasmesso in streaming su Twitch da uno dei soccorritori, che documenterà l'avvenimento in diretta.