Fallout 76, utente "espulso" perché ha giocato più di 900 ore

Bannato per aver apprezzato e giocato tantissimo un videogioco? Può succere e la storia del ragazzo conosciuto con il nickname Glorf12 ha dell'incredibile.



Dopo aver giocato più di 900 ore a Fallout 76, primo episodio online della storica saga di giochi di ruolo disponibile dallo scorso novembre, Glorf12 aveva trovato un modo per ottenere un numeroso quantitativo di munizioni e oggetti leggendari.



Così, per aiutare altri appassionati, ha dedicato del tempo alla stesura di una guida per creare munizioni sfruttando l'abilità Bandolier, che riduce il peso degli oggetti del 90%.



Subito dopo la pubblicazione della guida, il ragazzo si è ritrovato una mail dei creatori del gioco, che lo hanno bannato fino alla risoluzione di quello che ritengono sia un "exploit", ovvero una vulnerabilità del software non prevista e che, se usata con una certa costanza, va a violare le condizioni d'uso imposte agli acquirenti.



Chissà se dopo questa punizione lo studio di sviluppo troverà un modo per omaggiare comunque il grande amore che Glorf12 ha dimostrato per il loro gioco...