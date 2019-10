Videogiochi: Doom Eternal rimandato al prossimo anno

Tempi bui per i fan di Bethesda: il publisher ha comunicato su Twitter che l'attesissimo Doom Eternal non uscirà più il mese prossimo come annunciato in precedenza, ma sarà rimandato al prossimo anno, più precisamente al 20 marzo 2020 .

Le ragioni di tale ritardo, come spiega il comunicato, consisterebbero in difetti di "velocità e pulizia", che gli addetti ai lavori di id Software vogliono risolvere per poter garantire ai propri giocatori "un'esperienza di gioco all'altezza delle loro enormi aspettative".

Per scusarsi del ritardo, il team ha incluso un'ulteriore modalità allo sparatutto, la Invasion Mode, che sarà disponibile gratuitamente subito dopo il lancio, in cui i giocatori potranno vestire i panni dei temibili demoni nemici. Ma questa non sarà l'unica novità che verrà aggiunta in primavera: Doom Eternal avrà il suo porting su Nintendo Switch (in data ancora da confermare) e sarà inoltre possibile effettuare il pre-order della versione classica e intramontabile Doom64, che uscirà contemporaneamente al nuovo capitolo della saga su tutte le piattaforme di gioco.

