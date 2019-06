Tra le conferenze di inaugurazione dell'E3 c'è anche Bethesda , che in occasione del suo Showcase di Los Angeles ha presentato ufficialmente Doom Eternal dandoci la possibilità di testare con mano le novità più importanti del gameplay. Nei panni del Doom Slayer, i giocatori dovranno mettere fine a un'invasione demoniaca che ha colpito il pianeta Terra e costringerà a esplorare diverse dimensioni per debellare l'infestazione.

COSA ABBIAMO VISTOAllo Showcase di Bethesda abbiamo avuto modo di provare una versione avanzata dello sparatutto su PC, testando le principali novità del gameplay attraverso un pratico tutorial che ci ha introdotto alle peculiarità di un sistema di combattimento ancora più avanzato: tra queste, come non citare l'introduzione di una lama Doom, utilizzabile in qualsiasi momento per distruggere i nemici, e di un Getto infuocato che può incenerire i nemici.



Ogni arma ha uno scopo e permette di ottenere delle risorse: utilizzando la motosega potrete ricaricare le munizioni, mentre con il succitato Getto infuocato otterrete pezzi di corazza per ripristinare l'armatura. Con le uccisioni finali si ripristina la vita, mentre continuando a inanellare colpi letali si sblocca un devastante attacco corpo a corpo che può liberarci da soluzioni complesse.



Sommando tutti questi elementi alle peculiarità già note del primo capitolo e a un armamentario come sempre molto vario (con attacchi speciali molto interessanti nell'economia del gameplay), allora capirete che lo stile di gioco di Doom Eternal è ancora più vario e strategico dell'episodio precedente e metterà a dura prova il vostro acume tattico.