Videogiochi: debutto da dimenticare per eFootball, pioggia di critiche per l'erede di PES

Non esattamente un lancio idilliaco quello di eFootball 2022 , videogioco calcistico di Konami che segna un nuovo inizio per un franchise che eredita la storia di PES : disponibile su PC e console in una versione gratuita che si aggiornerà nel tempo con nuovi contenuti (gratis e a pagamento), nuove squadre e modalità, il gioco non è stato accolto con particolare entusiasmo a causa di bug, una grafica non esattamente ideale e un gameplay non ottimale .

È LUI, MA NON PIÙ BELLISSIMO - Le lamentele che hanno fatto il giro dei social riguardano soprattutto l’aspetto dei calciatori. I volti dei giocatori più riconoscibili, come Messi e Ronaldo, sono stati riprodotti in maniera un po’ grossolana, scatenando la caccia allo scatto più ilare: tra espressioni mostruose, sguardi vacui e visi un po’ deformati, diciamo che il biglietto da visita di eFootball non è stato dei migliori.

In questo momento la maggior parte dei giocatori si è dichiarata insoddisfatta e su Steam, la piattaforma principale per PC dove è possibile scaricare il gioco, oltre 11mila utenti hanno sancito che, al momento, si tratta del gioco peggiore della storia con una valutazione 0,89/10. Un record assolutamente negativo, che, ovviamente, rappresenta la delusione più che l’effettiva qualità del gioco, i cui problemi, però, vanno al di là dei volti poco riusciti dei calciatori.

NON IL MIGLIOR CALCIO D'INIZIO - Il vero problema di eFootball 2022 è che il gioco è arrivato sul mercato evidentemente ancora incompleto. La versione disponibile, infatti, conta soltanto una modalità di gioco (ovvero le amichevoli, offline e online) in un ecosistema che andrà ad arricchirsi solo col tempo, con aggiornamenti (non sempre gratuiti) previsti mensilmente, ma è quello che succede sul campo che non convince.

Anziché ripartire dalla base dello scorso anno, Konami ha scelto di ricostruire il gioco con un nuovo motore grafico, ma purtroppo i risultati non sono ancora soddisfacenti. Le movenze dei calciatori sono spesso innaturali e poco precise, i contrasti a volte sono poco credibili, la fisica del pallone è fin troppo pesante e si ha la costante sensazione che gli atleti in campo pattinino su binari invisibili.

C’è da dire che Konami ha prontamente riconosciuto che il gioco arrivato sul mercato ha ampi margini di miglioramento e che con il primo aggiornamento di contenuti previsto per l’autunno (dove ci saranno anche nuove modalità e nuove squadre in un pacchetto venduto a 40 euro) saranno implementate anche modifiche al gameplay. Al momento, però, eFootball si è fatto trovare decisamente in fuorigioco.

