eFootball 2022: svelati i primi contenuti a pagamento per il videogioco "free-to-play" di Konami

Continuano le informazioni su eFootball 2022, il successore ufficiale della storica serie PES che sarà disponibile gratuitamente dal prossimo 30 settembre. La formula free-to-play scelta da Konami, però, non esclude la distribuzione di contenuti a pagamento, con la casa giapponese che ha messo in vendita un DLC "premium" da 40 euro nel quale sono inclusi contenuti legati alle microtransazioni. Il DLC, già prenotabile dai giocatori, non sarà utilizzabile fino a novembre.