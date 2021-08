Il calcio virtuale sta cambiando: qualche settimana fa vi avevamo anticipato l'arrivo della nuova incarnazione per la simulazione calcistica di Konami , che prenderà il nome di eFootball e raccoglierà l'eredità di Pro Evolution Soccer e Winning Eleven per dar vita a un nuovo videogame free-to-play . In occasione della Gamescom 2021, la casa nipponica ha svelato un nuovo filmato realizzato con il motore di gioco per presentare le novità di gameplay di eFootball .

Seitaro Kimura, producer della serie eFootball, ha commentato: "Con così tanti cambiamenti quest’anno, crediamo sia fondamentale che i giocatori comprendano come prima cosa le sensazioni che è in grado di trasmettere in campo il nostro gioco calcistico – altamente realistico e fondato su una reale passione per questo sport. Decenni di esperienza nello sviluppo dei titoli PES e Winning Eleven sono stati riversati in eFootball con l’obiettivo di raggiungere gli appassionati di calcio di tutto il mondo. Questo è l’inizio di un viaggio unico e abbiamo grandi progetti per il futuro”.

Il nuovo eFootball punta su una corposa serie di migliorie, tra le quali il controllo della palla, la possibilità di ingannare il difensore e di eseguire tiri di precisione – caratteristiche disponibili con un aggiornamento post lancio. In aggiunta a queste tre, si potrà rubare la palla all’avversario leggendone i movimenti e anticipandone le intenzioni, così da creare poi un’opportunità per andare a rete; saranno implementati gli scontri fisici, con l’intento di ricreare al meglio le situazioni di contrasto tra i giocatori in un costante gioco di attacco e difesa.

Gli sviluppatori si sono poi concentrati sugli scontri 1vs1, analizzando le tattiche calcistiche nel mondo reale e inserendole nel gioco grazie alla tecnologia Motion Matching, che valuterà in tempo reale la palla, la velocità di movimento, la direzione del corpo, le abilità fisiche e molto altro per controllare il movimento di ogni giocatore. Questi scontri saranno valorizzati dalla nuova telecamera Duel, che zoomerà sul calciatore quando sarà impegnato in un 1-vs-1 permettendo di godersi l’azione a distanza ravvicinata. Infine, il gioco presenta tattiche di squadra migliorate, nuovi controlli e miglioramenti generali che andranno a rendere ciascuna partita il più naturale possibile.

eFootball sarà disponibile in tutto il mondo come free-to-play da questo autunno, inizialmente su PC e console delle famiglie PlayStation e Xbox. Subito dopo, il gioco di Konami arriverà anche su iOS e Android, mantenendo le peculiarità delle versioni principali ma adattandosi a una fruizione su dispositivi mobile.

