Videogiochi: dal Giappone gli stivali alla moda a tema Pokémon

Il Giappone va spesso a braccetto con oggetti e curiosità che si ispirano al mondo dei cartoni animati e dei videogiochi. Specie quando si parla di Pokémon , la fantasia nipponica si sbizzarrisce creando gadget davvero rari e curiosi. A tal proposito la filiale giapponese della nota catena di abbigliamento Zara ha lanciato sul mercato un paio di stivali in edizione limitata i cui tacchi altro non sono che le PokéBall del gioco di Game Freak .

La scarpa in sé non ha nulla di particolare, essendo formata da un semplice guanto di tessuto stretch nero ma perfettamente in linea con i Pokémon per quel che riguarda proprio il dettaglio sul tacco.

Per quanto questi stivali possano apparire costosi, il loro prezzo di vendita ammonta solo a 28 dollari statunitensi. Un ottimo affare dunque per le fashion victim del mondo dei videogiochi che vogliono fare acquisti oltreoceano e sfoggiare orgogliosamente la propria passione.

