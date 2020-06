Cyberdeck, il gioco di carte italiano basato sulla tecnologia blockchain

Un videogioco di carte collezionabili basato sulla tecnologia blockchain ? Possibile, secondo Cyberdeck : il progetto italiano, realizzato in collaborazione con l'autore statunitense Bruce Sterling (papà del filone cyberpunk), sarà disponibile in versione completa prossimamente su PC e permetterà ai fan dei card game sulla falsariga di Magic: The Gathering di sperimentare un nuovo modo di collezionare e scambiare carte tra loro.

Cyberdeck è un gioco realizzato grazie alla tecnologia blockchain ambientato in un mondo distopico dalle tinte cyberpunk, che unisce gli elementi tradizionali dei card game con alcune peculiarità strategiche tipiche dei giochi da tavolo. Grazie all'infrastruttura blockchain messa in piedi da Cyberdeck srl e Artematica Games, i giocatori saranno in grado di possedere le carte e gli asset ottenuti giocando al free-to-play e scambiando le carte con altri giocatori all'interno di un marketplace proprietario sfruttando una criptovaluta.

Grazie alla rete blockchain, i giocatori dovranno gestire nodi e operatori su una griglia esagonale che darà vita a situazioni particolari grazie alle cosiddette Carte Evento, contribuendo così alla creazione di un network in continua evoluzione in cui quattro fazioni opposte combatteranno tra loro per ottenere il controllo del network. Disponibile in formato Accesso Anticipato, Cyberdeck esordirà in versione completa su PC, Mac e Linux e includerà un multiplayer chiamato Duel, che affiancherà la tradizionale modalità single-player.

Il progetto, concepito nel 2004 dagli italiani Pierluigi Maori, Francesco Arcarese e Giuliano Fidanza, nasce in seguito alla passione dei tre sviluppatori italiani per Magic: The Gathering, la fantascienza e la letteratura cyberpunk, che hanno contribuito alla realizzazione di un universo ricco e articolato in collaborazione con Bruce Sterling, autore statunitense specializzato in racconti fantascientifici che ha dato il via al filone di opere cyberpunk.

