Hearthstone, giocatrice cinese diventa campionessa del mondo

La giocatrice ha subito espresso le sue emozioni in un messaggio significativo su Twitter: "Questo è il modo migliore per controbattere a chi ha dubitato di me solo perché sono una ragazza. La mia vittoria dimostra che anche le donne possono essere abili giocatrici professioniste, tanto quanto i ragazzi."

Discriminazioni e molestie hanno, infatti, spesso accompagnato la carriera di molte ragazze negli eSports e la risposta di Xiaomeng si rivolge proprio a tutti i malpensanti del settore. “Voglio dire una cosa importante a tutte le giocatrici che vogliono far carriera in questo mondo: se credete in voi stesse, dovete dimenticare di che sesso siete, perché quando si gioca non ha alcuna importanza se siate maschi o femmine."

“Presto o tardi, la gente diventerà più tollerante verso il ruolo delle giocatrici negli eSports e anche le donne saranno in grado di raggiungere gli stessi traguardi degli uomini, come è successo a me vincendo questo riconoscimento grazie al supporto dei fan”, ha affermato la ragazza.

