Diablo 4 potrebbe essere annunciato a breve

Sono ormai otto anni da quando Diablo 3 è stato annunciato su PC, lasciando i fan in attesa di un suo sequel. L'evento di Blizzard dello scorso anno ha infatti lasciato l'amaro in bocca agli amanti del gioco di ruolo, che hanno reagito negativamente al lancio della sua versione mobile Diablo Immortal , soprattutto dopo che uno degli sviluppatori aveva risposto con un secco "non avete un telefono?" proprio dal palco della Blizzcon. Lasciate finalmente le polemiche da parte, si vocifera finalmente dell'annuncio di Diablo 4 durante l'edizione di quest'anno.

Il co-fondatore e produttore esecutivo di Diablo Immortal Allen Adham insieme al direttore di produzione Dan Elggre, hanno più volte rassicurato i fan durante il corso di quest'anno ribadendo che la versione per dispositivi mobili non era che uno dei tanti progetti su cui Blizzard sta lavorando e che riguardano il famoso franchise.

Le aspettative per il BlizzCon 2019 continuano a salire mentre l'evento si avvicina e sembra che gli addetti ai lavori stiano preparando grandi annunci per lo show di quest'anno, per compensare in gran parte la cocente delusione dei fan per la cattiva gestione dell'edizione dell'anno scorso.

Mentre molti pensano che l'annuncio potrebbe essere per Diablo 4, altri credono invece che l'annuncio a sorpresa potrebbe riguardare Overwatch 2, ma con la Blizzcon ormai alle porte, l'annuncio del quarto capitolo della saga del demone più potente dell'universo sarebbe in grado di ricucire i rapporti con i fan che si sono sentiti alienati da come l'azienda ha gestito le sue pubbliche relazioni negli ultimi tempi. In ogni caso non ci sarà molto da attendere, visto che l'evento prenderà il via venerdì 1 novembre.

