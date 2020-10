Videogiochi: Conte si trasforma nel protagonista di Doom

Durante il lockdown a causa del Covid-19 ci siamo abituati a veder circolare in rete versioni divertenti e satiriche di molti personaggi della scena politica nostrana. Primo fra tutti il Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte , che continua ad essere il soggetto preferito di parodie e divertenti creazioni degli utenti del web. L'ultima invenzione artistica vede il premier italiano nei panni di Doomguy , ritratto sulla copertina del primo capitolo di Doom che per l'occasione ha mutato il suo nome in DPCM .

L'autore del manifesto è un grafico pubblicitario e grande fan dello sparatutto di Bethesda Filippo Scaboro, già conosciuto in rete per altri artwork simili a quest'ultima creazione, ideato con la complicità del giornalista e amico Piersandro Guerrera.

Nella copertina si vede chiaramente il premier Conte nei panni del Doom Slayer scontrarsi con un'orda di demoni, sulla cui testa troneggia l'imponente titolo DPCM, che è andato a sostituire quello del gioco come chiaro riferimento ai decreti legge con i quali il primo ministro italiano sta gestendo la situazione epidemiologica da diversi mesi.

"Tempo fa Piersandro, un caro amico della mia infanzia videoludica, mi mandò uno spunto per un attacco d'arte, è così che lo chiama lui. Un'immagine del logo di DOOM con scritto DPCM", racconta Filippo. "Abbiamo iniziato a lavorarci su aspettando l'occasione giusta, magari una qualche dichiarazione del premier, fino a quando quella piccola immagine creata in Photoshop ci è tornata alla mente con l'ultimo decreto che impone di indossare le mascherine anche fuori casa. Quale occasione migliore per pubblicare l'immagine se non questa?"

La creazione ha suscitato immediatamente l'ilarità dei giocatori e dei fan dalla software house francostatunitense, che hanno accolto con enorme entusiasmo l'idea con un tam-tam di condivisioni online. "La nostra versione del Doomguy ha avuto tanto successo rendendoci enormemente orgogliosi, sebbene poi il grosso delle condivisioni sia venuto purtroppo da chi ha cercato di appropriarsi dell'idea in rete eliminando del tutto i nostri credits".

Noi di Mastergame e TgCom24 vogliamo invece riconoscere il nostro personale tributo a questi ragazzi e alla loro passione per l'iconico sparatutto concludendo con un'altra frase di Scaboro: "È incredibile come DOOM sia entrato così tanto nella realtà e nell'immaginario condiviso da permettere di essere capito e percepito anche da chi non è un gran fan dei videogiochi".

