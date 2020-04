Videogiochi: Conte e De Luca protagonisti della parodia di Death Stranding

Il video creato dall'ormai rinomato IlCirox, già fautore della parodia in cui Conte si trasformava nel villain di un gioco di ruolo, prende il nome di Corona Stranding e ricalca il trailer del gioco del game creator giapponese, farcito però di tutti gli elementi che ormai sono entrati a far parte dello scenario italiano (nelle immagini si vedono infatti un modello di autocertificazione, un flacone di Amuchina in gel e diversi dispositivi di protezione personale).

Il presidente del Consiglio veste i panni del villain Cliff (interpretato dall'attore Mads Mikkelsen nella versione originale), mentre De Luca quelli dell'Uomo dalla maschera d'oro (interpretato da Troy Baker).

Il video mostra inoltre anche altri nomi importanti della politica italiana (da Zingaretti a Salvini), dove le scene del gameplay appaiono insolitamente adatte alla situazione attuale, nonostante siano interpretate in chiave ironica.

