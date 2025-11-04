Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mastergame
News
CONTINUANO LE POLEMICHE

Gb, la conservazione dei videogiochi finisce in Parlamento: "Servono tutele per i giocatori"

Dopo la chiusura repentina di Concord, il Parlamento britannico discute della tutela dei consumatori e della necessità di preservare i videogiochi

04 Nov 2025 - 09:49
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Il caso della chiusura improvvisa di Concord, uno dei videogiochi lanciati sul mercato da Sony Interactive Entertainment nel 2024 e ritirato dopo due settimane, è arrivato fino al Parlamento britannico, arrivando alla Camera dei Comuni come esempio emblematico delle criticità del mercato digitale per evidenziare la necessità di una maggiore trasparenza sulle modalità e sulla durata dei servizi legati ai videogame.

Nel dibattito, incentrato sulle protezioni dei consumatori e sulla conservazione dei prodotti digitali, i deputati hanno citato Concord per sottolineare come Sony abbia deciso di chiudere il gioco e rimborsare tutti gli acquirenti dopo il lancio deludente, ricordando tuttavia che "non sempre ciò avviene", specialmente nel caso in cui i videogiochi siano già stati lanciati sul mercato da diversi mesi o anni.

Visualizza il post su Twitter

Il dibattito è stato promosso dal deputato Ben Goldsborough, esponente del movimento dei consumatori "Stop Killing Games", che chiede una revisione delle tutele per i giochi "live service", ovvero quei prodotti che vengono aggiornati nel tempo con nuovi contenuti, personaggi, missioni e così via.

Goldsborough ha ricordato come il settore videoludico contribuisca all'economia britannica con 7,6 miliardi di sterline e 75mila posti di lavoro, sottolineando che "chi gioca ai videogiochi investe tempo, impegno e relazioni personali, oltre al denaro. Quando un gioco chiude senza preavviso, quell'investimento va perduto".

Leggi anche

Ubisoft e la mancata preservazione dei videogiochi: "Non è un problema solo nostro"

Durante la discussione, è stato inoltre richiamato il "Digital Markets, Competition and Consumers Act 2024", entrato in vigore all'inizio dell'anno, che impone di fornire informazioni "chiare, tempestive e accurate" sulla longevità dei prodotti digitali. Tra gli altri titoli citati come non più accessibili figurano The Crew di Ubisoft e Anthem di Electronic Arts, quest'ultimo prossimo alla chiusura definitiva dei server.

Goldsborough ha infine sollecitato collaborazioni e sostegni per garantire la conservazione dei titoli significativi, definendo la questione "un tema di equità, responsabilità e tutela del patrimonio culturale nazionale". Nonostante l'ampio consenso in aula, però, il governo britannico ha confermato di non voler modificare la normativa vigente, almeno nel breve periodo.

videogiochi

Sullo stesso tema