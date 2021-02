Videogiochi: Biden gioca a Mario Kart insieme alla nipote su un vecchio cabinato arcade

Che si tratti di grandi o piccini, ognuno di noi avrà almeno una volta nella vita giocato a uno dei simpatici titoli Nintendo . Questa mania non coinvolge solo le persone comuni, ma anche numerose celebrità, come lo stesso Presidente degli Stati Uniti Joe Biden . Un video pubblicato su Instagram, infatti, lo vede cimentarsi in una gara a Mario Kart contro sua nipote su un vecchio cabinato arcade.

Biden, in vacanza presso Camp David in Maryland insieme alla sua famiglia, ha scoperto come la residenza nascondesse diverse sorprese, tra cui uno spazio sala giochi dove sono presenti i cabinati di Mario Kart Arcade GP DX.

Sua nipote Naomi lo ha quindi sfidato e pubblicato il video su Instagram. Nonostante il Presidente sembri un po’ “arruginito” come dice lei stessa nelle immagini, mostra di sapersela cavare ancora egregiamente e di non essere certamente un novellino nei videogiochi.

Non è la prima volta che Biden si avvicina ai videogame. Già durante la sua campagna per le presidenziali, aveva utilizzato Fortnite per costruire la sua personale isola elettorale, conquistandosi le simpatie del mondo videoludico.

