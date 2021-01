Videogiochi, Joe Biden diventa un personaggio di The Elder Scrolls V: Skyrim

Lo scorso 20 gennaio ha segnato l'insediamento da parte di Joe Biden come 46esimo Presidente degli Stati Uniti, preparandosi insieme alla Vice Presidente Kamala Harris a guidare il popolo americano dopo la gestazione Trump. In seguito al giuramento, Biden si è preparato a un discorso alla nazione all'interno del Lincoln Memorial : un fan dei giochi di ruolo di The Elder Scrolls ha deciso di sfruttare questo momento della cerimonia per creare un videomontaggio ispirato a Skyrim , il celebre titolo ruolistico di Bethesda .

L'autore, chiamato StuartWebstar, ha dunque adattato il montaggio mostrato in diretta durante l'insediamento per trasformare Joe Biden in un personaggio secondario di The Elder Scrolls V: Skyrim, alterando la telecamera in prima persona per replicare lo stile "fluttuante" dei giochi di ruolo di Bethesda, enfatizzando il rumore dei passi del protagonista e inserendo persino un indicatore sulla testa del neo-Presidente al fine di indicare la possibilità di interagire con un "personaggio non giocante".

A rendere il tutto coerente ci pensa l'animazione tipica utilizzata da Skyrim per indicare la scoperta di una "nuova location", appunto il Lincoln Memorial. Una volta avvicinatosi al Presidente, il messaggio "Premi A per parlare" (in perfetto stile Skyrim) consente al "protagonista virtuale" di attivare la conversazione con Joe Biden, il quale risponde salutando e dando il via al discorso. Il risultato finale, che potete ammirare nel video realizzato da StuartWebstar, è davvero degno di nota.

