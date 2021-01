Dagli incendi in Australia alla pandemia: il 2020 diventa un videogioco

Il 2020 è stato certamente un anno da dimenticare, per una serie di innumerevoli motivi. Eppure c'è chi, come lo sviluppatore Max Garkavyy , preferisce ricordare con un po' di sano umorismo l'anno appena trascorso tramite un videogame a scorrimento che riassume tutti gli avvenimenti più importanti degli ultimi dodici mesi, dagli incendi in Australia fino alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti , mettendoci nei panni di un comune essere umano, chiamato a... sopravvivere a tutto ciò.

Il gioco, intitolato 2020 Game, è disponibile gratuitamente in rete e, nonostante richieda meno di dieci minuti per essere completato, è il frutto di oltre sei mesi di sviluppo da parte dell'autore. La struttura ricalca quella dei classici platform a scorrimento, con il protagonista che è chiamato a muoversi lungo uno scenario che si evolve in base agli avvenimenti del 2020: gli incendi in Australia, l'arrivo del Covid-19 e delle immancabili mascherine, le corse ai supermercati nel tentativo di accaparrarsi viveri e carta igienica, la chiusura di ristoranti e attività commerciali, la quarantena... c'è proprio di tutto.

2020 Game include alcuni elementi che vanno a impreziosire il gameplay, tra salti evitando gli ostacoli (rappresentati dalle innumerevoli riunioni virtuali tramite Zoom), corse forsennate inseguendo Biden e Trump (impegnati nelle elezioni presidenziali) e la lotta al Covid-19 tramite i più recenti vaccini.

Non mancano omaggi sentiti, come un murales dedicato a George Floyd, un po' di sarcasmo su alcune teorie cospirazioniste (ad esempio, la diffusione del virus tramite reti 5G) e un siparietto dedicato a TikTok, uno dei fenomeni che è letteralmente esploso nel corso del 2020 complice l'isolamento forzato.

Il finale, poi, è da applausi: mentre si spera che la situazione possa finalmente migliorare nel 2021, sullo sfondo un'orda di non-morti, con tanto di astronave degli alieni e una gigantesca creatura pronta a fare a pezzi qualsiasi cosa, ironizzano su ciò che potremmo aspettarci nei prossimi mesi.

