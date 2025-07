Videogiochi: Atari scommette su Thunderful, affare da 4,5 milioni di euro

L'accordo di sottoscrizione è subordinato all'approvazione degli azionisti di Thunderful, che voteranno durante una "assemblea generale straordinaria" prevista per la fine di agosto. In caso di approvazione, Atari diventerà l'azionista di maggioranza di Thunderful Group, che attualmente possiede studi di sviluppo di videogiochi come Coatsink (The Last Hero of Nostalgaia), Early Morning Studio (Vampire's Fall: Origins), Studio Fizbin (The Inner World), Thunderful Development (Lost in Random, SteamWorld Dig) e To The Sky (Godbreakers), oltre agli editori Rising Star Games e Thunderful Publishing.