Videogiochi, arriva la piattaforma streaming per i titoli retro

Giocare i classici degli anni ‘70, ‘80 e ‘90 da qualsiasi dispositivo senza attese, download enormi ed emulatori? Tra poco sarà possibile con Antstream, la nuova piattaforma di giochi via streaming.



In arrivo entro la fine dell'anno su PC, Mac, Xbox One, smartphone e tablet, il servizio vi permetterà di accedere a una libreria di oltre 400 giochi retro da avviare instantaneamente con il solo utilizzo di un applicazione.



Funziona un po' come il rivoluzionario Google Stadia, il recente PlayStation Now e il prossimo Project xCloud di Microsoft: basta sottoscrivere un abbonamento e avere un dispositivo con connessione a internet, a tutto il resto ci pensano i server cloud. Inoltre, grazie al suo sistema multiplayer, Antstream aggiunge la possibilità di sfidarsi a suon di record con amici e giocatori online.



La piattaforma supporta già titoli del calibro di Sensible Soccer, Metal Slug e Double Dragon, ma l'obiettivo degli sviluppatori è espandere la raccolta con una campagna di crowdfunding che terminerà il 10 maggio:



"Dopo quasi quattro anni di sviluppo e concessione di licenze a questi famosi giochi, siamo sicuri che Antstream sarà l'esperienza di gioco retrò che abbiamo cercato sin dall'inizio.



Il nostro prossimo passo sarà quello di portare a Kickstarter la funzione per dare ai fan del retro l'opportunità di supportarci nella costruzione di un archivio senza precedenti di titoli classici.



Questa campagna ci consentirà di offrire straordinari vantaggi ai primi utilizzatori, incluso l'accesso anticipato ad Antstream", sono state le parole del responsabile del progetto.



In attesa del suo debutto, cliccando qui trovate la lista completa dei giochi inclusi nel servizio.