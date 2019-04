Una collezione da record: il ragazzo americano che possiede più di 20mila videogiochi

È americano il più grande collezionista di videogiochi al mondo: il suo nome è Antonio Monteiro, un uomo di Richmond (in Texas) che dopo aver scoperto il leggendario Golden Axe, ha acquistato qualcosa come 20.139 videogiochi differenti.



Monteiro possiede infatti l'intero catalogo di videogiochi pubblicati negli Stati Uniti per piattaforme come Super Nintendo, Dreamcast, PlayStation 2, PS3, PSP, Xbox e Xbox 360, con più di 1000 giochi per la storica PlayStation e circa 1500 produzioni recenti per PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Il suo gioco preferito? Castlevania IV per Super Nintendo.