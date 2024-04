Le leggende dei videogiochi in un documentario tutto italiano

Il settore videoludico è ricco di storie affascinanti che raccontano le sfide affrontate da coloro che hanno contribuito a plasmare quest'industria sin dagli albori: VGP Play , il nuovo progetto di Video Games Party, intende omaggiare questi creatori con un enorme "documentario", in cui alcune delle figure più importanti della storia dei videogiochi condividono il proprio punto di vista .

Svelato nel 2021 con il nome di "Videogame Legends", il progetto dell'azienda milanese si è evoluto negli ultimi tre anni fino a includere oltre 50 ore di testimonianze delle maggiori personalità dell'industria dei videogiochi.

Dai "fondatori" che raccontano la nascita di aziende del calibro di Atari, Activision ed Electronic Arts, fino ai "maestri giapponesi" che hanno contribuito a influenzare il game design delle generazioni a venire, passando per le maggiori rivoluzioni tecnologiche che hanno caratterizzato l'evoluzione dei videogame e ai cosiddetti "pionieri del gaming", personalità che hanno saputo creare dei veri e propri generi con le loro intuizioni, il progetto di Video Games Party rappresenta un modo certamente interessante di approfondire il medium e offre aneddoti, racconti e curiosità su cosa significhi, effettivamente, dar vita a un videogioco.

La piattaforma, che conta anche sezioni come "Women Power" (che racconta il contributo delle figure femminili nel settore) e "Orgoglio italiano" (con le testimonianze di alcuni studi che hanno permesso alla scena italiana di crescere negli ultimi anni), promette di continuare a espandersi in futuro con nuove sezioni e altre interviste, approfondendo le tecnologie più importanti e le tendenze che saranno verosimilmente cruciali nello sviluppo in futuro.