Usa, ecco il 14enne che guadagna più di 200mila dollari con i videogiochi

Per molte persone, Fortnite è molto più che un semplice videogioco, ma un mezzo grazie al quale è possibile guadagnare del denaro. Tanto denaro. E se lo streamer più famoso del pianeta, Tyler Blevins (meglio conosciuto come Ninja), lo scorso anno ha fatto registrare introiti superiori ai 10 milioni di dollari, c'è chi a soli 14 anni riesce a guadagnare un salario da 200mila dollari grazie al battle royale di Epic Games. Stiamo parlando di Griffin "Sceptic" Spikoski , 14enne di Long Island, New York, che è rapidamente diventato uno dei content creator di Fortnite più famosi sulla scena.

Spikoski ha iniziato la sua carriera dopo aver caricato su YouTube un video nel quale sconfiggeva un noto YouTuber chiamato Tfue, considerato uno dei maggiori esperti di Fortnite. Inutile sottolineare che quel video ha fatto rapidamente il giro del mondo, accendendo l'interesse nei confronti del giovane e raggiungendo più di 7 milioni di visualizzazioni.



Da quel momento, Spikoski ha continuato a farsi notare, pubblicando video su Fortnite e allenandosi mediamente 8 ore al giorno con il videogioco di Epic Games, con picchi che superano le 18 ore al giorno nei weekend.



Il tutto con il benestare dei genitori Chris e Kathleen Spikoski, che hanno accolto la passione del figlio acconsentendo ad abbandonare il modello scolastico tradizionale, che "distraeva" il piccolo Griffin dalla sua attività principale, a favore di una scuola online che consente al ragazzo di provvedere alla propria istruzione senza uscire necessariamente di casa.



La possibilità di concentrarsi totalmente su Fortnite hanno dato al giovane la possibilità di far crescere il suo seguito e di guadagnare, nel corso del 2018, qualcosa come 200mila dollari grazie ai video pubblicati su YouTube e alle dirette sul proprio canale Twitch.



Per evitare che tutti questi soldi abbiano un'influenza negativa sul figlio, i genitori di Griffin hanno assunto un consulente finanziario che gestisce gli introiti e si assicura che non vengano sperperati. Lo stesso Griffin ha ribadito più volte di voler risparmiare il denaro per il futuro, qualora il suo successo dovesse terminare anzitempo. Il giovane confida l'intenzione di utilizzare i soldi per il college o per acquistare una sua casa una volta raggiunta la maggiore età, ma nel frattempo si gode il momento d'oro che lo vede sempre più uno dei personaggi più celebri del web.