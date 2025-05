Splinter Cell sta per tornare: Ubisoft pronta a mostrare il rifacimento del primo episodio

È lecito credere che Ubisoft sia finalmente pronta a mostrare il remake in occasione delle più importanti conferenze di settore, e in tal senso i riflettori sono tutti puntati sul Summer Game Fest 2025, che vedrà la partecipazione di oltre 60 partecipanti: anche se l'editore non risulta ancora tra i protagonisti dell'evento confermati, all'appello mancano ancora un po' di sorprese che il presentatore Geoff Keighley svelerà nei prossimi giorni.