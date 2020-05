Ubisoft prepara un evento digitale dopo la cancellazione dell'E3, ecco la data

La cancellazione dell'E3 2020 ha portato i protagonisti dell'industria dei videogiochi a riorganizzarsi per presentare tutti i progetti in cantiere in dirittura d'arrivo nei prossimi mesi. Senza più una data prefissata per l'organizzazione del proprio evento all'interno della kermesse losangelina, alcune aziende stanno dilatando i tempi e prendendosi qualche settimana in più per preparare al meglio le proprie conferenze, che complice la situazione del Covid-19 saranno rigorosamente digitali.