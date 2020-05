Prince of Persia, ecco il video del progetto inedito cancellato nel 2012

Da tempo si parla ormai di un possibile ritorno di Prince of Persia , la saga creata da Jordan Mechner che secondo le ultime indiscrezioni sarebbe pronta a far parlare nuovamente di sé con un nuovo episodio. In pochi sanno però che Ubisoft stava effettivamente lavorando a un nuovo capitolo del franchise, nome in codice Prince of Persia Redemption , prima che la software house franco-canadese cancellasse il progetto.

Il bello è che le prove dell'esistenza di questo progetto sono state sempre lì, in bella vista, sulle pagine di YouTube: in seguito alle voci che parlavano di un nuovo episodio di Prince of Persia in arrivo entro la fine dell'anno, il popolo della rete si è messa a setacciare la popolare piattaforma di condivisione video e hanno scoperto l'esistenza di una breve demo di gioco di Prince of Persia Redemption, reboot della saga in sviluppo tra il 2010 e il 2011 presso gli studi Ubisoft.

Il filmato mostra in azione il Principe di Persia in diversi contesti: esplorazione, parkour, combattimenti e boss fight, mettendo in risalto le abilità del protagonista nel manipolare il corso del tempo grazie al suo celebre pugnale.

Il video, caricato nel 2012 su YouTube e da allora passato inosservato, è stato finalmente notato da un utente che lo ha portato all'attenzione dei fan di Prince of Persia: il video mostra l'incredibile qualità grafica di quello che, molto probabilmente, era un gioco destinato ad arrivare sul finire del ciclo vitale di PlayStation 3 e Xbox 360, prima di essere cancellato dai produttori di Watch Dogs e Assassin's Creed. L'effettiva esistenza del progetto è testimoniata dal curriculum di Christophe Prelot, level designer che all'epoca militava presso Ubisoft, che ha confermato di aver lavorato a Redemption nel biennio 2010/11.

È possibile che l'azienda abbia deciso di scartare il progetto poiché non in linea con le aspettative o non più adatto al mercato dell'epoca, ma visto il grande interesse manifestato dai fan, non escludiamo che parte di quel progetto possa essere stata rielaborata da Ubisoft per dar vita al prossimo capitolo, il cui annuncio potrebbe essere ormai vicinissimo.

