Prince of Persia: il ritorno di un mito ma in versione VR

Non c'è giocatore al mondo che non abbia mai assaporato l'emozione di giocare all'intramontabile Prince of Persia. Ubisoft Düsseldorf ha deciso quindi di lanciare in primavera la terza escape room dal titolo di Prince of Persia : Dagger of Time, in cui i giocatori potranno cimentarsi in versione VR in un'avvincente avventura cooperativa.